Buôn lậu 1.282 container máy móc cũ: Khởi tố thêm 11 bị can

Ngày 13/4, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét 11 bị can liên quan vụ buôn lậu 1.282 container là máy móc, thiết bị cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ.

Đây là vụ án do bị can Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7 - Đội phụ trách tội phạm về buôn lậu của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03, Công an TP.HCM) chủ mưu, đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 6/2021.