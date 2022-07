Buổi tiệc hot nhất Kpop: Hàng loạt sao hội tụ nghe trước album của BTS j-hope

j-hope đã bắt đầu nhá hàng cho alum solo Jack In The Box trong vài tuần qua với single mở đường MORE hay hàng loạt ảnh concept, ảnh chụp tạp chím,...

Khi chưa đầy 24 giờ trước khi phát hành Jack In The Box, j-hope tiếp tục khiến cư dân mạng phấn khích với buổi tiệc nghe trước album quy tụ hàng loạt người nổi tiếng và nhân vật quyền lực ở showbiz Hàn.

Video được đăng tải bởi các fan cho thấy bữa tiệc diễn ra tại tầng cao nhất của trụ sở HYBE.

Tầng cao nhất trong trụ sở HYBE được thắp sáng để chuẩn bị cho bữa tiệc của j-hope