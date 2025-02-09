Buổi cà phê và cuộc gọi cuối cùng của diễn viên Ngọc Trinh

Diễn viên, NSƯT Ngọc Trinh trút hơi thở cuối cùng lúc 11h30' tại nhà riêng ở TPHCM, hưởng dương 51 tuổi.

Cuộc gọi video cuối cùng

Diễn viên Hoàng Hiệp và đạo diễn Ngọc Hùng (tên hiện tại là Hồng Ngọc - PV) được gia đình thông tin từ trước, đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn không khỏi đau buồn.

Cụ thể, ngày 18/8, Ngọc Trinh vẫn vui vẻ đi cà phê với 2 cô bạn. Nhưng chỉ sau đó 1 ngày, chị bất ngờ mệt và khó thở, phải nhập viện cấp cứu.

Hoàng Hiệp và Ngọc Hùng - khi đó ở Mỹ - là số ít nghệ sĩ thân thiết nhận cuộc gọi video lúc Ngọc Trinh còn tỉnh táo. Nhìn thần sắc chị, họ không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng.