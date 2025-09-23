Bước vào căn phòng này mới hiểu vì sao âm thanh AirPods 'chuẩn' đến vậy

Apple đang biến những chiếc tai nghe AirPods nhỏ gọn thành biểu tượng âm thanh toàn cầu. Phía sau sự tiện lợi và kết nối nhanh chóng là cả một hệ thống phòng thí nghiệm tối tân ở Cupertino, nơi các kỹ sư ám ảnh với việc tái tạo âm thanh hoàn hảo.

Những phòng lab tạo nên chuẩn âm thanh AirPods

Trong sự kiện WWDC, một số nhà sáng tạo được Apple mời tham quan các phòng lab âm thanh. Tháng 9/2025, phóng viên Engadget cũng có cơ hội hiếm hoi được chứng kiến tận mắt.

“Apple luôn khiến AirPods trông đơn giản - kết nối nhanh, âm thanh trong trẻo và hòa vào nhịp sống hằng ngày. Nhưng đằng sau ảo giác ấy là nhiều năm nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm mà phần lớn người dùng không bao giờ thấy”, Engadget viết.

Một trong những căn phòng yên tĩnh nhất của Apple. Ảnh: Engadget

Các phòng nghiên cứu gồm buồng thử thính lực, studio tinh chỉnh, buồng tiêu âm và “Apple Fantasia Lab” - quả cầu loa khổng lồ mô phỏng không gian âm thanh vòm.