Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng mang tên Signify

TP.HCM, Việt Nam – Signify (Euronext: LIGHT), tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng, mở rộng thương hiệu chiếu sáng chuyên dụng mang tên Signify qua việc giới thiệu bốn sản phẩm mới: SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar, đây là bước tiến đặc biệt của tập đoàn trong phát triển giải pháp chiếu sáng đường phố sử dụng năng lượng mặt trời & mô-đun tích hợp và chiếu sáng thể thao hiệu suất cao.

Những sản phẩm mới này khẳng định cam kết của Signify về việc phát triển các giải pháp chiếu sáng bền vững chất lượng cao, hệ thống kết nối và dịch vụ được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Với nhiều sản phẩm chiếu sáng chuyên nghiệp khác sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, sự kiện lần này đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương hiệu Signify trong danh mục chiếu sáng chuyên nghiệp, bên cạnh những thương hiệu toàn cầu đã quen thuộc như Philips và Color Kinetics.

Signify chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên riêng của tập đoàn.

SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, kết nối, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ. Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế. Đèn được tích hợp cảm biến đa chức năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng theo mức độ hoạt động xung quanh. Đặc biệt, bộ sạc lại giúp đèn hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời trong ngày nắng, hoặc kết hợp nguồn điện lưới trong ngày nhiều mây. Ngoài ra, tấm pin mặt trời phụ dạng đứng có thể lắp thêm để tăng khả năng tích năng lượng vào mùa đông.

Cả hai phiên bản chuẩn và mini sẽ có mặt tại thị trường châu Âu từ ngày 15/09/2025.

GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Thiết kế mô-đun bền bỉ giúp dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội. Với hiệu suất cao và khả năng phân bổ ánh sáng tối ưu, đèn hỗ trợ các thành phố đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn đáp ứng yêu cầu chiếu sáng ở các khu vực nhạy cảm về môi trường, với tùy chọn nhiệt độ màu với phổ ánh sáng xanh thấp.