Bước tiến mới với thương hiệu sản phẩm chiếu sáng mang tên Signify

TP.HCM, Việt Nam – Signify (Euronext: LIGHT), tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực chiếu sáng, mở rộng thương hiệu chiếu sáng chuyên dụng mang tên Signify qua việc giới thiệu bốn sản phẩm mới: SunStay Pro gen2, SunStay Pro gen2 mini, GreenVision Xceed Pro và Actistar, đây là bước tiến đặc biệt của tập đoàn trong phát triển giải pháp chiếu sáng đường phố sử dụng năng lượng mặt trời & mô-đun tích hợp và chiếu sáng thể thao hiệu suất cao.
Những sản phẩm mới này khẳng định cam kết của Signify về việc phát triển các giải pháp chiếu sáng bền vững chất lượng cao, hệ thống kết nối và dịch vụ được thiết kế nhằm mang lại hiệu quả tối ưu. Với nhiều sản phẩm chiếu sáng chuyên nghiệp khác sẽ được giới thiệu trong thời gian tới, sự kiện lần này đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thương hiệu Signify trong danh mục chiếu sáng chuyên nghiệp, bên cạnh những thương hiệu toàn cầu đã quen thuộc như Philips và Color Kinetics.
Signify chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới mang tên riêng của tập đoàn.
SunStay Pro gen2 và SunStay Pro gen2 mini là giải pháp đèn đường năng lượng mặt trời tích hợp, kết nối, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau từ lối đi xe đạp, khuôn viên trường học cho đến khu vực dành cho người đi bộ. Phiên bản mini được thiết kế theo hướng tuần hoàn, với thân nhôm đúc nguyên khối, trong đó 80% là vật liệu tái chế. Đèn được tích hợp cảm biến đa chức năng phát hiện chuyển động, hỗ trợ điều chỉnh độ sáng theo mức độ hoạt động xung quanh. Đặc biệt, bộ sạc lại giúp đèn hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời trong ngày nắng, hoặc kết hợp nguồn điện lưới trong ngày nhiều mây. Ngoài ra, tấm pin mặt trời phụ dạng đứng có thể lắp thêm để tăng khả năng tích năng lượng vào mùa đông.
Cả hai phiên bản chuẩn và mini sẽ có mặt tại thị trường châu Âu từ ngày 15/09/2025.
GreenVision Xceed Pro là giải pháp chiếu sáng đường phố linh hoạt, thích ứng cho cả khu vực nông thôn lẫn đô thị. Thiết kế mô-đun bền bỉ giúp dễ dàng bảo trì, nâng cấp, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng vượt trội. Với hiệu suất cao và khả năng phân bổ ánh sáng tối ưu, đèn hỗ trợ các thành phố đáp ứng nhu cầu chiếu sáng, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, dòng sản phẩm này còn đáp ứng yêu cầu chiếu sáng ở các khu vực nhạy cảm về môi trường, với tùy chọn nhiệt độ màu với phổ ánh sáng xanh thấp.
Đèn pha LED Actistar sẽ giúp chiếu sáng sân vận động và trung tâm thể thao đạt hiệu quả tối ưu hơn trong tương lai.
Actistar – đèn pha LED cao cấp cho khu vực ngoài trời và trung tâm thể thao có hiệu suất mạnh mẽ với công nghệ kiểm soát quang học cao. Thiết kế mô-đun có thể điều chỉnh giúp giảm thiểu ô nhiễm ánh sáng, đồng thời mang lại sự linh hoạt cho nhiều kịch bản chiếu sáng khác nhau, đảm bảo tầm nhìn tốt hơn cho cả vận động viên lẫn khán giả. Với các lựa chọn phù hợp cho nhiều quy mô dự án từ sân thể thao cộng đồng đến các sân vận động lớn – Actistar mang lại giải pháp chiếu sáng chất lượng cao, đáng tin cậy.
GreenVision Xceed Pro và Actistar sẽ chính thức có mặt tại châu Á, Úc, châu Phi và Nam Mỹ từ ngày 15/09/2025.
Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á chia sẻ: "Chúng tôi tự hào phát huy vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực đổi mới, hiệu suất và phát triển bền vững, với danh mục sản phẩm chiếu sáng thông minh, kết nối và dịch vụ toàn diện dưới nhiều thương hiệu uy tín. Việc ra mắt các dòng đèn chiếu sáng ngoài trời cao cấp mang thương hiệu Signify lần này là bước tiến quan trọng, đặt thương hiệu Signify ở vị trí trung tâm trong danh mục chiếu sáng chuyên dụng của chúng tôi".
Ông Sukanto Aich, Giám đốc Signify Đông Nam Á.
Nằm trong quá trình ra mắt thương hiệu mới, Signify cũng đã cập nhật website chính thức https://www.signify.com/vi-vn, trở thành trung tâm thông tin cho các giải pháp chiếu sáng chuyên dụng– bao gồm bóng đèn, bộ đèn, phần mềm chiếu sáng kết nối và dịch vụ. Trước đó, công ty đã tích hợp Signify MyCreation và Signify Interact vào chung thương hiệu Signify, đánh dấu bước chuyển đổi đầu tiên trong chiến lược này.
Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tại đây.
Liên hệ Signify Việt Nam
Phòng Tiếp Thị & Truyền Thông
Giám đốc truyền thông
Nguyễn Minh Phương
SĐT: +84 8686 18101
E-mail: [email protected]
Signify (Euronext: LIGHT) là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chiếu sáng chuyên dụng, dân dụng và chiếu sáng Kết Nối Vạn Vật (Internet of Things). Những sản phẩm mang thương hiệu Philips, hệ thống chiếu sáng có kết nối Interact và các dịch vụ dựa trên dữ liệu của Signify giúp tạo ra giá trị kinh doanh, mang đến sự thay đổi cho nhà ở, tòa nhà và các khu vực công cộng. Với doanh thu năm 2024 đạt 6.1tỷ EUR, cùng khoảng 29,000 nhân viên và hiện diện tại hơn 70 quốc gia, Signify khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn. Signify nằm trong bảng xếp hạng Chỉ số phát triển bền vững Dow Jones toàn cầu (DJSI) 8 năm liên tiếp kể từ lúc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán (IOP) và thuộc top 1% với ghi nhận hạng Bạch kim EcoVadis Platinum trong 5 năm liên tiếp. Thông tin thêm về Signify có tại Newsroom, X, LinkedIn và Instagram.
Thông tin thêm về Signify Việt Nam có tại Facebook, LinkedIn và Zalo.
Thông tin dành cho nhà đầu tư có thể tìm thấy tại trang Quan hệ Nhà đầu tư (Investor Relations).
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Signify SunStay Pro gen2 mini
Phiên bản: Off-Grid (BLE-OG), Hybrid (BLE-Hy)
Driver: Bộ điều khiển sạc kết hợp, bộ cấp nguồn lại
Quang thông: 600 – 6.000 lm (16 phiên bản LED), phụ thuộc vào kích thước tấm pin mặt trời: Off-Grid >3 đêm theo mỗi vị trí; Hybrid 2 đêm tự động.
Công suất: 3W – 45W
Hiệu suất đèn: Lên đến 175 lm/W (tùy thuộc CCT hoặc CRI)
Signify GreenVision Xceed Pro
Quang thông tối đa: 55.000 lm, 170 lm/W @4000K, với thấu kính thủy tinh
Tuổi thọ: 100.000 giờ L80 @ Ta 50°C, 100.000 giờ L90 @ Ta 35°C
Nhiều tùy chọn driver (1-10V, StepDim, Dali, D4i; 240/277V)
Hỗ trợ khe cắm NEMA (trên) và Zhaga (trên & dưới)
Chỉ số chống nước và chống va đập; IP66; IK09
Cổ nối có thể điều chỉnh góc nghiêng: ±15° lắp bên hông, ±5° lắp đỉnh cột
Thiết kế theo hướng tuần hoàn: khay thiết bị (ETO), bảng mạch mô-đun, thấu kính...
Signify ActiStar
Công suất: 600W / 1200W / 1800W
CRI90 (tùy chọn CRI80/70), thấu kính: Góc thể thao S2–S8
Tuổi thọ: 100.000 giờ (L70B50 @ Ta45°C)
Tiêu chuẩn: CB/EMC/CE/SAA