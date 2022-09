Buộc thôi việc Thứ trưởng Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng

Theo Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Linh và ông Tô Anh Dũng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 2 cá nhân trên.

Ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", đối với ông Nguyễn Quang Linh (48 tuổi, ở Hà Nội).

Ông Linh là người thứ 19 bị khởi tố sau 8 tháng (từ 28/1) điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan.