Bước lùi của Sơn Tùng M-TP

Sơn Tùng tái xuất với sản phẩm "Making My Way".

Trong khi đó, kết cấu của Making My Way đơn giản hơn nhiều, nên Sơn Tùng chưa thể đánh dấu bước tiến mang tính chất “cú nổ” cho sự nghiệp với sản phẩm này.

Making My Way là ca khúc thuộc dòng nhạc Reggaeton/Dancehall đã thịnh hành nhiều năm trên làng nhạc thế giới. 4 năm trước, Sơn Tùng từng kết hợp Snoop Dogg, tung Hãy trao cho anh với màu sắc âm nhạc tương tự. Khác biệt ở chỗ, Hãy trao cho anh có những phân đoạn điểm nhấn như verse rap của Snoop Dogg và đoạn drop bắt tai.

Lúc 0h ngày 5/5, Sơn Tùng tung ca khúc mới sau một tuần gây chú ý trên mạng. Lần này, giọng ca sinh năm 1994 không phát hành MV tiền tỷ như lời đồn. Thay vào đó, Making My Way hiện diện trên mọi nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Riêng YouTube, Sơn Tùng tung Making My Way phiên bản Visualizer.

Cùng một nhịp trống, những ca khúc thuộc dòng nhạc Reggaeton, Moombahton hoặc Dancehall liên tục gây sốt trên thế giới. Despacito của Luis Fonsi và Daddy Yankee đã đưa âm hưởng latin lên đỉnh cao âm nhạc thế giới vào năm 2017. Sau đó, Unforgettable của French Montana và Swae Lee gặt hái thành công vượt bậc.

Sơn Tùng từng đón đầu cơn sóng nhạc latin, đưa vào thị trường nhạc Việt và thành công. Sau Hãy trao cho anh, Tùng trở lại với Rn’B/Hip hop, trước khi quay lại với latin, cùng giấc mơ vươn ra thế giới mà nam ca sĩ đã ấp ủ từ lâu. Tiếp nối There’s No One At All, Sơn Tùng lại hát trọn vẹn một ca khúc bằng tiếng Anh.

Nam ca sĩ đã gây sốt bằng một đoạn trong Making My Way, được tiết lộ trước trên TikTok. Đó chính là những gì hay nhất trong sản phẩm lần này của Tùng. Còn về tổng thể bài hát gây thất vọng từ rất nhiều yếu tố. Đó là giọng hát của Sơn Tùng không mấy ăn nhập nền nhạc. Kết cấu giai điệu cũng không có nhiều đột biến.



Sơn Tùng còn nhiều điểm khuyết khi thể hiện ca khúc đậm màu sắc US-UK.

Điểm đặc sắc nhất với những ca khúc Reggaeton/Dancehall/Moombahton là ở sự phóng khoáng. Nó toát lên từ nhịp trống hứng khởi, đều đặn, cùng giọng hát nội lực, với đặc trưng ở những nốt luyến của nhiều ca sĩ đến từ Nam Mỹ, Trung Mỹ hay Bắc Phi. Trong khi đó, giọng hát của Sơn Tùng ở Making My Way có thể xem là chỉn chu, sạch, nhưng không thể toát lên chất phóng khoáng đặc trưng của latin.

Giọng hát Sơn Tùng trong ca khúc mới còn không uyển chuyển bằng chính anh khi thể hiện Hãy trao cho anh. Một producer nói với Tiền Phong: “Tôi nghĩ Making My Way có vấn đề trong khâu mixing và mastering, dẫn đến giọng hát khá chìm so với beat”.