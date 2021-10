Bước đi mới cho các bảo tàng trong đại dịch

Art Fund Museum of The Year là giải thưởng thường niên để vinh danh bảo tàng có những hoạt động xuất sắc, giá trị và ý nghĩa nhất trong năm tại Vương quốc Anh. Art Fund Museum of the Year cũng là giải thưởng về bảo tàng có quy mô lớn nhất trên thế giới hiện nay. Từ những đổi mới đã được ghi nhận của Bảo tàng Firstsite, chúng ta có thể thấy được một hướng đi mới cho các bảo tàng trên thế giới nói chung, trong tương lai hậu đại dịch.

Các cuộc triển lãm của của Bảo tàng diễn ra theo chu kỳ sáu tháng một lần và không có bộ sưu tập nghệ thuật vĩnh viễn.

Ngay từ những ngày đầu tiên giãn cách xã hội tại Anh, Firstsite đã tạo ra các gói hoạt động trực tuyến có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật danh giá, và đã được gần 100.000 hộ gia đình tải xuống. Đồng thời, họ cũng khuyến khích mọi người thể hiện sự sáng tạo bằng cách tạo ra một tác phẩm riêng của mình rồi trưng bày trong khu vực Studio sáng tạo trên trang web của Firstsite. Bên cạnh đó, Bảo tàng còn giới thiệu bộ phim tài liệu "Chào mừng đến với triển lãm Essex" của nghệ sĩ Michael Landy, được hàng nghìn khán giả quốc tế yêu thích trong suốt mùa hè vừa qua.

The Great Big Art Exhibition là nơi trưng bày tác phẩm của mọi người trên thế giới gửi về bảo tàng và hàng ngàn tác phẩm đã được đăng tải lên Studio sáng tạo.

Không đứng ngoài những vấn đề của thời cuộc

Không chỉ kết nối văn hóa tới cộng đồng, Firstsite còn có những sáng kiến ý nghĩa, bao gồm việc trưng bày bộ sưu tập "My name is not Refugee" (Tên tôi không phải là Người Tị Nạn) được quản lý bởi tổ chức xã hội Refugee Action Colchester, và triển lãm Art For Life - một cuộc triển lãm nhằm nâng cao hiểu biết về tác động của Covid-19 đối với sức khỏe tâm thần.