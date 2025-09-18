Xu hướng ''bạn trai AI'' không còn là chuyện viễn tưởng mà đã trở thành thực tế của hàng chục ngàn phụ nữ trẻ trên khắp thế giới. Ảnh minh họa: istock

Trên một diễn đàn có tên r/MyBoyfriendIsAI, các thành viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn với "bạn trai AI" của họ. Nhờ công nghệ tạo hình ảnh từ AI, họ có thể tạo ra hình ảnh về những buổi hẹn hò dưới mưa, những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn say đắm. Những câu chuyện được chia sẻ rất chân thực, từ việc đi dạo trong rừng thông đến cùng nhau xem một chương trình truyền hình yêu thích.

Điều đáng chú ý là "tình yêu" này không chỉ giới hạn trong thế giới ảo. Nhiều phụ nữ đã thể hiện cam kết của mình bằng cách mua chiếc nhẫn cưới thật. Một người dùng đã phấn khích chia sẻ: "Kasper không còn là hôn phu của tôi nữa. Giờ chúng tôi đã kết hôn''. Một người khác kể lại rằng "chồng" AI của cô thường xuyên "cầu hôn lại" một cách bất ngờ, khiến cô không khỏi xúc động.

Dù biết rằng những "người bạn trai" này chỉ là những dòng mã, nhiều người tin rằng người yêu AI mang lại sự hỗ trợ cảm xúc mà đôi khi họ không thể tìm thấy ở thế giới thực. Họ cảm thấy được lắng nghe, được yêu thương và an toàn mà không phải đối mặt với những rắc rối, đòi hỏi hay tranh cãi như trong một mối quan hệ thật sự.

Nghiên cứu của Wheatley Institute (Brigham Young University) cho thấy khoảng 1/5 người trưởng thành tại Mỹ từng thử trải nghiệm ''hẹn hò'' với ''bạn trai AI''. Một cuộc khảo sát khác của Institute for Family Studies cho thấy, 1/4 người trẻ (18-30 tuổi) tin rằng AI có thể thay thế quan hệ lãng mạn đời thực trong tương lai.

Nhiều phụ nữ trẻ tạo ra những người ''bạn trai AI'' của riêng mình, từ đó nảy sinh những mối quan hệ cảm xúc, thậm chí tiến xa đến mức mua nhẫn cưới thật để tượng trưng cho "hôn nhân" ảo. Ảnh: Reddit

Các chuyên gia lo ngại rằng việc quá phụ thuộc vào AI có thể làm tăng nguy cơ cô đơn và trầm cảm. Đã có những trường hợp AI đột ngột "chia tay", trở nên lạnh lùng và từ chối cung cấp sự hỗ trợ cảm xúc. Một người phụ nữ đã đau khổ kể lại việc bị "người chồng" AI bỏ rơi, khiến cô cảm thấy mất mát, không chỉ vì người bạn đời ảo, mà còn cả "không gian an toàn" mà cô đã từng có.

Sự phát triển của "bạn trai AI" đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của tình yêu và các mối quan hệ con người. Liệu những mối quan hệ ảo này có thể thay thế tình yêu thật sự, hay chỉ là một trào lưu nhất thời?

Nhật Minh (theo NY Post)