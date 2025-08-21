Bùng nổ trend áo phông yêu nước

Áo phông thành xu hướng

Thời gian qua, Hà Nội bùng nổ concert hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ và Tổ quốc trong tim... Tất cả được tổ chức hoành tráng, tiếp đón hàng vạn khán giả tại mỗi sự kiện.

Trong không khí lễ hội, cảnh tượng dễ thấy nhất là biển người xuất hiện trong trang phục đậm chất Việt Nam. Bên cạnh áo dài, quốc kỳ cầm tay, nón lá, khăn quàng... nhiều nhất là áo phông in cờ đỏ sao vàng, in chữ “Việt Nam”, mang thông điệp hoặc in hoa văn yêu nước.

Giới trẻ mặc áo phông yêu nước tại V Concert. Ảnh: Gia Linh.

Không chỉ tại concert, áo phông yêu nước dễ dàng được nhìn thấy khắp mọi nơi trong thời gian này, từ đời thực đến mạng xã hội. Quanh khu vực Hồ Gươm, không khó bắt gặp những nhóm người tập trung bên bờ hồ để chụp ảnh, kể cả ngày trong tuần không có phố đi bộ. Trong dòng người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 20/8, để nhận vé xem concert Việt Nam trong tôi, thấp thoáng những bóng hình mặc áo phông yêu nước.

Có hẹn cùng bạn bè chụp ảnh tại khu vực Hồ Gươm sáng 20/8, cô Trần Hứa Mai (Tương Mai, Hà Nội) mặc áo có hình xe buýt chở đoàn người hân hoan tiến về phía trước, kèm theo tiêu ngữ "Ấm no - Hạnh phúc".