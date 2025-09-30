Bùng nổ thị trường với loạt xe hot được lên lịch ra mắt trong tháng 10

Bước sang đầu Quý 4, thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ sôi động trở lại sau giai đoạn ảm đạm của tháng Ngâu. Đây cũng là thời điểm nhiều hãng xe lựa chọn để tung ra loạt sản phẩm mới, tạo nên “làn sóng” thu hút người tiêu dùng đang chờ đợi cơ hội mua sắm.

Dưới đây là một số mẫu xe sẽ ra mắt khách hàng Việt Nam trong tháng 10 tới với chủ yếu là các mẫu xe gầm cao:

Suzuki Fronx

Sau nhiều tháng bị bắt gặp xuất hiện trên đường, cuối cùng mẫu xe gầm cao cỡ A của Suzuki là Fronx đã được hãng xe Nhật bản chính thức chốt lịch ra mắt vào ngày 17/10 tại TPHCM.

Suzuki Fronx sẽ chính thức "nhập mâm" ở phân khúc A-SUV vào ngày 17/10 tới. Ảnh: Suzuki

Fronx được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu hatchback ăn khách Suzuki Baleno - vốn bán chạy ở thị trường Ấn Độ. Tại Việt Nam, Fronx được định vị ở phân khúc xe đa dụng cỡ A, nơi đang có sự góp mặt của các đối thủ như Toyota Raize, KIA Sonet, Hyundai Venue và mẫu xe điện đắt khách của VinFast là VF 5.

Tại thị trường Đông Nam Á, Suzuki Fronx có hai tùy chọn động cơ: một bản 1.0L tăng áp tích hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) cho công suất 99 mã lực, và một bản 1.2L hút khí tự nhiên, sản sinh 89 mã lực.

Theo một số tư vấn bán hàng, giá của Fronx tại Việt Nam được đồn đoán dao động từ 450-500 triệu đồng.