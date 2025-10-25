‏Bùng nổ cảm xúc với 'tân binh' trường Báo trong đêm đại nhạc hội FPS 2025

‏Đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã trở thành điểm hẹn đầy cảm xúc của tân sinh viên K45 Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối 10 mùa thành công, FPS 2025 trở lại với làn gió mới, mang đậm hơi thở tuổi trẻ. ‏

‏Lấy chủ đề “Sen’s Resonance”, đêm nhạc dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc đa sắc, từ những rung động đầu tiên của tuổi sinh viên đến khát vọng vươn lên và tỏa sáng. Với ba chương “Sen’s Bloom”, “Sen’s Solitude” và “Sen’s Resonance” được dàn dựng công phu, FPS 2025 đã tái hiện trọn vẹn tinh thần và chủ đề của chương trình.

Hàng trăm khán giả hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của đêm đại nhạc hội. Ảnh: FPS 2025 - Sen’s Resonance.

‏Mở đầu chương trình, Ban Văn nghệ của FPS 2025 mang đến tiết mục “ Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” với giai điệu sôi động, ngay lập tức khuấy đảo toàn bộ khán phòng. Ngay sau phần mở màn bùng nổ, không khí trở nên sâu sắc hơn với tiết mục múa truyền thống do các bạn sinh viên Lào biểu diễn. ‏