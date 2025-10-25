‏Bùng nổ cảm xúc với 'tân binh' trường Báo trong đêm đại nhạc hội FPS 2025

Đêm nhạc hội “FPS 2025 - Sen’s Resonance” đã trở thành điểm hẹn đầy cảm xúc của tân sinh viên K45 Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tiếp nối 10 mùa thành công, FPS 2025 trở lại với làn gió mới, mang đậm hơi thở tuổi trẻ.
Lấy chủ đề “Sen’s Resonance”, đêm nhạc dẫn dắt khán giả bước vào hành trình cảm xúc đa sắc, từ những rung động đầu tiên của tuổi sinh viên đến khát vọng vươn lên và tỏa sáng. Với ba chương “Sen’s Bloom”, “Sen’s Solitude” và “Sen’s Resonance” được dàn dựng công phu, FPS 2025 đã tái hiện trọn vẹn tinh thần và chủ đề của chương trình.
Mở đầu chương trình, Ban Văn nghệ của FPS 2025 mang đến tiết mục “ Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” với giai điệu sôi động, ngay lập tức khuấy đảo toàn bộ khán phòng. Ngay sau phần mở màn bùng nổ, không khí trở nên sâu sắc hơn với tiết mục múa truyền thống do các bạn sinh viên Lào biểu diễn.
Không khí đêm nhạc tiếp tục được đẩy lên cao trào với những phần trình diễn ấn tượng đến từ các khách mời: Kai Đinh, tổ đội WORKAHOLIC$ bao gồm Dangrangto, Teuyungboy,... Mỗi nghệ sĩ mang đến một sắc thái âm nhạc riêng tạo nên chuỗi cảm xúc trọn vẹn, khiến các bạn sinh viên không ngừng hò reo và đắm chìm trong các tiết mục.
Chia sẻ về đêm nhạc, bạn Lê Thị Ngọc Dung, lớp Quản lý công A2K45 cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình lớn và hoành tráng như vậy. Mọi thứ đều rất chỉn chu, từ sân khấu, âm thanh đến các tiết mục. Em đặc biệt ấn tượng với phần biểu diễn của các khách mời và cảm nhận rõ không khí sôi động khi cả hội trường cùng hòa chung một nhịp”.
Bên cạnh phần hội sôi động, phần lễ được diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các thầy cô Khoa Chính trị học, đại diện các đơn vị bảo trợ truyền thông cùng đông đảo sinh viên.
FPS 2025 không chỉ khép lại bằng những giai điệu rực rỡ, mà còn để lại dư âm của sự kết nối và lan tỏa. Đêm nhạc là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các tân sinh viên khóa 45, mở ra hành trình thanh xuân mới đầy hứng khởi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Thảo My - BTC FPS 2025 (tổng hợp)