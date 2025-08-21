Bùng nổ các 'siêu' dự án bất động sản nghìn hecta

T&T City Millennia được xem là dự án đắc địa ở khu vực phía Nam Sài Gòn, khi sở hữu tiềm năng tăng giá nhờ vào làn sóng đầu tư vào bất động sản gắn với hạ tầng. Đầu tiên là tuyến quốc lộ 50 - trục giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với Long An đang được mở rộng, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối năm nay. Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài hơn 57 km, tổng vốn đầu tư gần 30.000 tỷ đồng cũng đã khai thác một phần và hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026. Đặc biệt, tuyến Vành đai 3 TPHCM với tổng chiều dài khoảng 76 km dự kiến thông xe một số đoạn trong năm 2025 và hoàn thành toàn tuyến vào 2026.

Công ty CP Thái Sơn - Long An (đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn T&T) là chủ đầu tư dự án T&T City Millennia tại xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Dự án có quy mô hơn 267 hecta (ha), được định vị là khu đô thị cao cấp bên sông phía Nam Sài Gòn với địa thế phong thủy độc tôn với 3 mặt tiếp giáp với dòng sông Rạch Dơi.

Tương tự, dự án khu đô thị sinh thái thương mại du lịch Eco Retreat (ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ) có quy mô trên 220 ha, với tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng, do liên doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB - Công ty CP Tập đoàn Ecopark làm chủ đầu tư. Dự án được nhiều khách hàng chờ đợi sau thành công tại dự án Eco Park Hưng Yên và đặc biệt là khi hệ thống hạ tầng khu vực phía tây TPHCM được đầu tư mạnh mẽ. Trong đó có việc mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận lên 8 - 12 làn và cao tốc Bến Lức - Long Thành bắt đầu đưa vào vận hành.

Tập đoàn Vingroup triển khai dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise. Với quy mô 2.870 ha và lợi thế sinh thái đặc biệt, dự án có tầm nhìn trở thành khu đô thị ESG hàng đầu thế giới. Vinhomes Green Paradise tọa lạc tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ (cũ). Đây là dự án có tầm ảnh hưởng không chỉ với TPHCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia. Vingroup định hướng phát triển Vinhomes Green Paradise thành một biểu tượng phồn vinh mới với loạt công trình đẳng cấp, chưa từng có tại Việt Nam.

Ngoài ra, Vingroup còn triển khai dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, tổng vốn hơn 3 tỷ USD. Dự án nằm ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ) và cũng là cửa ngõ phía tây TPHCM, có quy mô sử dụng đất dự kiến hơn 1.000 ha. Dự án gồm các sản phẩm như nhà ở thương mại với hơn 15.200 lô đất, trong đó 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng...

Tập đoàn Sun Group khởi công dự án Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 tại phường 10 và 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Với quy mô 96 ha và tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng, Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 được Sun Group phát triển với tầm nhìn trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu.