Bulgaria cam kết đảm bảo nguồn cung năng lượng bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

Phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Bulgaria Zhelyazkov, Bộ trưởng Năng lượng Stankov cho biết, chính phủ đã chuẩn bị một kế hoạch rõ ràng để giải quyết những thách thức từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hai tập đoàn dầu khí của Nga là Rosneft và Lukoil.

Ảnh minh họa: Bulgaria

Kế hoạch này được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu từ việc kiểm tra và giám sát chi tiết trữ lượng dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ hiện có, với sự phối hợp chặt chẽ từ Cơ quan Nhà nước về Lưu trữ dự trữ tạm thời. Tiếp theo là các biện pháp phòng ngừa, bao gồm phối hợp hành động giữa các cơ quan liên quan để duy trì chuỗi cung ứng ổn định và chuẩn bị cho bất kỳ sự gián đoạn nào. Những biện pháp này không chỉ bảo vệ cơ sở hạ tầng mà còn góp phần duy trì ổn định kinh tế, giúp người dân tránh được những biến động từ giá cả tăng đột ngột.

Ông Stankov khẳng định, nhà máy lọc dầu Neftochim Burgas, thuộc sở hữu của Lukoil, vẫn đang vận hành bình thường. Các cơ quan an ninh Bulgaria đã tăng cường giám sát sau những sự cố gần đây tại một số cơ sở chế biến dầu của Nga ở châu Âu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Bulgaria Georgiev lưu ý, không chỉ Bulgaria mà nhiều quốc gia khác cũng đang vận hành các nhà máy lọc dầu có liên kết với công ty Nga và đang thích ứng với môi trường trừng phạt mới. Để ứng phó, Bulgaria đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu thông qua nhóm điều phối dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ của Ủy ban châu Âu, nhằm xây dựng một kế hoạch chung. Bộ Tư pháp Bulgaria cũng đã rà soát kỹ lưỡng các công ty con của Lukoil để xác định những đơn vị bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lệnh trừng phạt Mỹ, đồng thời đánh giá hậu quả pháp lý đối với Bulgaria. Hiện trữ lượng của nước này đã đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước cho đến cuối năm, giúp người dân yên tâm trước những biến động toàn cầu.

Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Bulgaria được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa ký quyết định trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các ngân hàng và công ty nước ngoài sẽ bị phạt nếu giao dịch với Rosneft hoặc Lukoil. Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã phê duyệt gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga, trong đó có việc cấm nhập khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và mở rộng danh sách các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.