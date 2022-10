Bùi Lý Thiên Hương đang hot hóa ra là 'em thân' của Diệp Lâm Anh

Bùi Lý Thiên Hương được đánh giá nổi trội từ đầu cuộc thi, có sự đầu tư, phong độ được giữ vững cho tới vòng top 10 thuyết trình hòa bình chung kết. Cô cũng được đánh giá cao về trình diễn, khi thắng được giải phụ "Best in Swimsuit".

Việc Bùi Lý Thiên Hương không có mặt trong top 5 đã dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng người đẹp An Giang nên có được vị trí cao hơn.

Song cũng có ý kiến cho rằng việc Bùi Lý Thiên Hương dừng chân top 10 phải có lý do, và điều này chỉ Ban tổ chức và Ban giám khảo mới rõ.