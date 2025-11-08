Bugatti chế tạo siêu xe độc bản Brouillard công suất gần 1.600 mã lực

Hãng siêu xe Bugatti vừa ra mắt mẫu hypercar độc bản mang tên Brouillard, đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên trong chương trình chế tác riêng Programme Solitaire. Mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ W16 tăng áp kép 8.0L của Bugatti.

Brouillard được đặt hàng bởi doanh nhân người Hà Lan Michel Perridon, chủ nhân bộ sưu tập Bugatti cá nhân lớn nhất thế giới, đồng thời sở hữu cả nội thất của Carlo Bugatti và tượng của Rembrandt Bugatti. Xe sẽ ra mắt công chúng tại tuần lễ xe Monterey Car Week ở California (Mỹ).

Về thiết kế, Brouillard mang dáng dấp coupe của W16 Mistral nhưng gần như mọi tấm thân vỏ đều được chế tác riêng. Phần đầu nổi bật với cản trước điêu khắc, lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn, đèn LED gắn trên vè và hốc gió phụ. Thân xe có khe chữ C đặc trưng phía sau khoang lái, ốp sợi carbon lớn tương phản với màu xanh lá rực rỡ. Đuôi xe với vè sau loe rộng, cánh gió dạng “ducktail” liền thân, đèn hậu LED hình chữ X lấy cảm hứng từ W16 Mistral, và bộ 4 ống xả tương tự Chiron Super Sport.

Bên trong, nội thất giữ bố cục Chiron nhưng được cá nhân hóa triệt để: Tông xanh lá chủ đạo, vải tartan dệt thủ công từ Paris (Pháp), sợi carbon phủ xanh, da cao cấp và nhôm phay. Điểm nhấn đặc biệt là tượng ngựa Brouillard thủ công đặt trong ô kính trên cần số nhôm, cùng họa tiết ngựa thêu trên cửa và lưng ghế.

Brouillard vẫn sử dụng khung sợi carbon - nhôm của dòng Chiron, vốn cũng áp dụng cho Divo, La Voiture Noire, Centodieci, W16 Mistral và Bolide. Động cơ là bản mạnh nhất của W16, cho công suất 1.578 mã lực.

Chương trình Programme Solitaire (bước nâng cấp của dịch vụ cá nhân hóa Sur Mesure) sẽ chỉ sản xuất tối đa 2 mẫu độc bản mỗi năm, đảm bảo từng chiếc đạt mức độ chế tác và hoàn thiện cao nhất. Các mẫu xe sẽ dựa trên nền tảng Chiron hoặc Tourbillon nhưng ngoại hình và nội thất được thiết kế riêng hoàn toàn.