"Bức tử" môi trường, công ty hạt điều bị xử phạt gần một tỷ đồng

Your browser does not support the audio element.

Ngày 31/12, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh này vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quang Sơn, có cơ sở sản xuất chế biến hạt điều ở thôn Mậu Lâm Bắc, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa (Phú Yên).