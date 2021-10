Bức tranh xé dở giá 25,4 triệu USD

Tác phẩm "Love is in the Bin" đã bị hủy một nửa của họa sĩ đường phố người Anh Banksy hôm 14/10 được hãng bán đấu giá Sotheby ở London chào bán với giá ước tính 5,5-8,2 triệu USD. Cuối cùng, bức tranh được bán giá với mức giá 25,4 triệu USD, cao gấp ba lần ước tính và cũng xác lập một kỷ lục mới đối với nghệ sĩ.

Bức tranh gốc ban đầu là hình ảnh một cô gái cầm quả bóng bay màu đỏ, song sau đó đã bị chia thành hai phần, gồm phần đầu là quả bóng bay, phần cuối là hình ảnh cô gái đã bị máy hủy tài liệu cắt.