Bức tranh sơn mài 'Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập' xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Tác phẩm sơn mài khổ lớn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập của họa sĩ Chu Nhật Quang đã được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Hiện bức tranh đang được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) trong khuôn khổ triển lãm Mùa xuân độc lập.

Tác phẩm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m, diện tích hơn 17 m², nặng 3 tấn. Đây cũng là tác phẩm lớn nhất của triển lãm, được hoàn thiện trên một tấm vóc hai mặt liền khổ, không ghép.