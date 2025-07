Bức tranh lao động 6 tháng đầu năm 2025: Đâu là các ngành “Hút” và “Khát” Gen Z?

Marketing, IT và Truyền thông: Top ngành nghề thu hút Gen Z nửa đầu năm 2025

Trong bối cảnh thị trường việc làm có nhiều biến động, Marketing là “bến đỗ sự nghiệp” hàng đầu hấp dẫn thế hệ Gen Z trong 6 tháng đầu năm. Dữ liệu của JobsGO cho thấy ngành đã thu hút tới 81,4% ứng viên trẻ nộp hồ sơ, vượt mức trung bình toàn thị trường là 59,6%. Hay nói cách khác, ứng viên trẻ đang đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực mang tính năng động, sáng tạo và gắn liền với công nghệ số.

Theo sát ngành Marketing, IT Phần mềm cũng là một trong những lĩnh vực ghi nhận sức hút lớn đối với thế hệ Gen Z. Tỷ lệ ứng viên trẻ nộp hồ sơ vào ngành đạt tới 80,3%. Không chỉ thu hút nguồn lực trẻ, IT Phần mềm còn cho thấy hiệu quả tuyển dụng cao nhất toàn ngành khi trung bình mỗi tin đăng trên JobsGO nhận được 15 hồ sơ. Đáng chú ý, có tới 80,7% Gen Z ứng tuyển việc làm Hà Nội, đẩy tỷ lệ cạnh tranh lên mức cao khi mỗi vị trí trong ngành IT tại thủ đô thu hút lượng lớn ứng viên cùng theo đuổi.

Một điểm sáng khác trong bức tranh lao động nửa đầu năm nay là đà tăng trưởng tích cực cả về cung - cầu của ngành Truyền Thông/PR/Quảng Cáo. Cụ thể, số lượng tin tuyển dụng tăng tới 134,4%, gấp hơn 3 lần mức tăng trung bình toàn thị trường, trong khi lượng hồ sơ nộp về nền tảng JobsGO cũng tăng 54,8%. Trong đó, có tới 78,3% ứng viên trẻ thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này. Sự tăng trưởng đồng bộ này phản ánh nhu cầu mở rộng hoạt động truyền thông của các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đồng thời khẳng định sức hút của ngành đối với lực lượng lao động trẻ.

Tăng trưởng GDP nhưng “Khát” Gen Z trong các ngành mũi nhọn

Nền kinh tế nước ta đang được phác họa bởi bức tranh tăng trưởng ấn tượng trên quy mô vĩ mô. Theo dữ liệu của Tổng cục thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong 15 năm qua. Khu vực công nghiệp và xây dựng đóng vai trò động lực chính với mức tăng 8,33%, đóng góp 42,20% vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Đặc biệt, ngành xây dựng tăng 9,62%, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2025.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng tích cực ấy là một số ngành nghề trọng yếu chưa thực sự thu hút lực lượng lao động trẻ trong nửa đầu năm 2025. Các ngành công nghiệp và xây dựng, dù đang phát triển mạnh mẽ, đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Ngành Xây dựng là một ví dụ điển hình với nhu cầu tuyển dụng tăng 147,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng hồ sơ ứng tuyển lại giảm 43,8%. Tỷ lệ ứng viên Gen Z chỉ đạt 19,8%, cho thấy ngành này đang gặp khó khăn lớn trong việc thu hút nhân tài trẻ.

Các lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật cũng đang đối mặt với thách thức tương tự. Ngành Điện/Điện tử/Điện lạnh ghi nhận lượng ứng tuyển giảm 59% và tỷ lệ Gen Z chỉ 49,4%. Tình trạng này cũng đang diễn ra trong ngành Sản xuất/Lắp ráp/Chế biến khi lượng ứng tuyển giảm 31,8% với lượng ứng viên trẻ chỉ đạt 41,8% dù việc làm tăng 50,7%. Dù cơ hội nghề nghiệp mở rộng, nhiều ngành nghề truyền thống vẫn gặp khó khăn trong việc trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với lực lượng lao động trẻ.

Tình trạng “khát” lao động trẻ trong các ngành công nghiệp cốt lõi đặt ra bài toán về tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong khi các ngành dịch vụ, điển hình như Marketing, thành công trong việc thu hút Gen Z nhờ môi trường làm việc sáng tạo và linh hoạt, các ngành công nghiệp truyền thống dường như chưa tìm ra cách tiếp cận Gen Z hiệu quả.

Để giải quyết vấn đề này, cần có những chính sách và giải pháp nhằm nâng cao sức hút của các ngành công nghiệp và xây dựng đối với lao động trẻ, đồng thời duy trì sự phát triển tích cực của các ngành dịch vụ đang thu hút Gen Z. Chỉ khi đạt được sự cân bằng này, nền kinh tế mới có thể phát triển một cách bền vững và toàn diện.