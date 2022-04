Bức tranh cổ có giá hàng triệu USD bị bỏ quên trong nhà kho

Bức tranh sau khi được khôi phục cẩn thận

Gerrit Willemsz.Heda chỉ khoảng 17 tuổi vào thời điểm hoàn thành tác phẩm. Người họa sĩ tuổi teen có tài năng, chính là con trai họa sĩ tranh tĩnh vật nổi tiếng người Hà Lan thế kỷ 17 Willem Claesz.Heda.

Ông là một trong những bậc thầy vĩ đại của Thời kỳ hoàng kim Hà Lan. Tuy nhiên, chữ ký của Gerrit Willemsz.Heda rất giống với chữ ký của cha do đó trong thời gian dài những bức tranh của ông vẫn bị nhầm lẫn là do người cha mình vẽ. Cũng vì vậy, có một số ý kiến cho rằng bức tranh 'Still Life' có thể là một tác phẩm hợp tác giữa hai cha con.