Bức thư xúc động bố Đức Phúc gửi Mỹ Tâm sau chiến thắng của con trai tại quốc tế

Sau chiến thắng của con trai tại Intervision 2025, ông Nguyễn Văn Trung - bố ca sĩ Đức Phúc có những chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội. Không thể giấu nổi sự tự hào, ông Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã thay đổi số phận con trai mình.

"Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng", ông Trung viết trong tâm thư.

Với 10 năm hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm, Đức Phúc đạt được nhiều mốc son trong sự nghiệp nhưng chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025 được ông coi là dấu mốc quan trọng nhất, mang tầm cỡ quốc gia.