Bức sơn mài nhận thưởng 500 triệu đồng từ UOB Painting of the year 2025

Nghệ sĩ Cao Văn Thục với tác phẩm được trao giải tại UOB Paiting of the year 2025

Tác phẩm "Gắn kết tạm thời" được sáng tác bằng chất liệu sơn mài và kỹ thuật ăn mòn axit trên hợp kim nhôm. Tác phẩm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của người nghệ sĩ 30 tuổi dành cho tầng lớp lao động, đồng thời khắc họa những thân phận bị dịch chuyển trong cuộc sống mưu sinh, tinh thần đoàn kết của con người và quá trình đô thị hóa ở những thành phố lớn, thông qua qua lăng kính chất liệu và kỹ thuật đương đại.

Nghệ sĩ Cao Văn Thục sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng. Tác phẩm của anh sẽ tiếp tục tranh tài cùng các tác phẩm thắng giải từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan để giành giải thưởng danh khu vực Đông Nam Á 2025, dự kiến sẽ được công bố tại lễ trao giải được tổ chức vào tháng 11 ở Singapore.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: "Tác phẩm của nghệ sĩ Cao Văn Thục là một sự phản chiếu mạnh mẽ về đời sống của những người lao động bình dị và những chuyển mình của xã hội đương đại. Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục chứng kiến niềm đam mê và sự sáng tạo không ngừng của các nghệ sĩ, những người đang góp phần làm phong phú thêm đời sống nghệ thuật tại Việt Nam thông qua cuộc thi nghệ thuật tiêu biểu này của chúng tôi".