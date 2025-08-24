Bức hình gây sốt của Phương Mỹ Chi

Năm 2013, Phương Mỹ Chi lần đầu gây chú ý khi giành ngôi á quân Giọng hát Việt nhí, còn Quang Anh, nay hoạt động với nghệ danh RHYDER, đăng quang quán quân. 12 năm sau, cả hai tiếp tục ghi dấu tại “vũ trụ say hi”. Quang Anh là á quân Anh trai say hi 2024, còn Phương Mỹ Chi chạm đến ngôi vị quán quân Em xinh say hi 2025.

Bức hình màn đổi vai của Phương Mỹ Chi và RHYDER đang gây sốt trên mạng xã hội sau khi "cô bé dân ca" nhận giải quán quân Em xinh say hi tối 23/8.

Khoảnh khắc đăng quang, giọng ca sinh năm 2003 xúc động chia sẻ: “Không ngờ có ngày pháo hoa bắn lên là để chúc mừng cho quán quân Phương Mỹ Chi". Cô cho biết trong nhiều năm hoạt động, từng nhận về “chiếc cúp tinh thần” từ sự yêu thương của khán giả. Lần này, ca sĩ đã chạm tay vào cúp, đây là khoảnh khắc đặc biệt, như phần thưởng xứng đáng cho chặng đường bền bỉ của Phương Mỹ Chi.

Với 779.290 lượt bình chọn, kết quả được đánh giá thuyết phục, không gây tranh cãi.

Một khán giả viết trên chia sẻ: “12 năm chờ đợi cuối cùng cũng có chiếc cúp chính thức dành cho Phương Mỹ Chi. Em xứng đáng được tỏa sáng như vậy từ lâu rồi".

Cùng bước ra từ Giọng hát Việt nhí 2013, cả Phương Mỹ Chi và RHYDER đều trải qua hành trình dài để khẳng định vị trí trong showbiz. RHYDER gây bất ngờ với 875.000 lượt bình chọn tại Anh trai say hi 2024, Phương Mỹ Chi chinh phục khán giả nhờ sự bứt phá tại hành trình Em xinh.