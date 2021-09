Bức ảnh thu hoạch hoa súng khiến du khách thế giới muốn đến Việt Nam ngay lập tức

Nữ nhiếp ảnh gia Khánh Phan (TP.HCM) rất có duyên với hoa súng Việt Nam khi 3 năm liên tiếp từ 2018 -2021 đều có những bức ảnh đoạt giải quốc tế nhờ đề tài này. Năm 2018, bức Flower on water đạt giải vàng trong cuộc thi chụp ảnh trên cao của Italy. Năm 2019, bức Washing water lily chụp tại Châu Đốc, An Giang giúp chị đạt giải cao nhất cuộc thi chủ đề Work của Agora. Còn cuối năm 2020 Khánh Phan chụp bức Harvesting water lily trong chuyến khám phá Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An.

Nữ nhiếp ảnh gia này từng chia sẻ: "Là phụ nữ, Khánh Phan thực sự yêu thích các chất liệu trong ảnh hoa súng. Vừa động vừa tĩnh, nét đẹp của người con gái Nam Bộ nổi bật với nón lá, áo bà ba và màu sắc sống động của thiên nhiên sông nước. Khánh Phan rất vui và tự hào khi đưa được hình ảnh xinh đẹp ấy đặt trang trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Để thấy Việt Nam mình đẹp, để bạn bè thế giới biết tới nhiều hơn đồng thời tri ân những con người lao động cần mẫn".

