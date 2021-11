Bức ảnh teaser comeback BLACKPINK khiến YG vội vàng lên tiếng

Theo poster này, BLACKPINK sẽ comeback ngày 26/11. Bức ảnh hot đến mức nhiều người lầm tưởng là teaser comeback "xịn" của BLACKPINK. Thực chất đây chỉ là sản phẩm do người hâm mộ tạo ra vì quá "đói nhạc".

Mới đây, một tấm poster có dòng chữ Ready For Love gây xôn xao Twitter.

Fandom đói nhạc nhất Kpop chắc chắn gọi tên Blink! Đã hơn 1 năm kể từ The Album, các nàng BLACKPINK vẫn bận rộn với dự án solo, với show này show nọ mà quên cả comeback.

Ready For Love là lời trong một bài hát từng được giới thiệu cho người hâm mộ thông qua phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky, tuy nhiên công ty chưa bao giờ xác nhận tên ca khúc này.



Bức ảnh poster có logo BLACKPINK và YG, kèm theo ngày giờ cùng hashtag khiến nhiều người lầm tưởng đây là poster chính chủ

Tuy nhiên, điều khiến fan bất ngờ nhất chính là động thái từ YG. Tối 9/11, YG đính chính: "Đúng là BLACKPINK đang chuẩn bị dự án mới, nhưng thời gian chưa được quyết định. Nội dung lan truyền trên mạng xã hội hôm nay không phải poster chính thức của YG Entertainment. Chúng tôi mong người hâm mộ không bị nhầm lẫn".

Phản hồi nhanh nhẹn từ YG khiến Blink cảm thấy... không quen. Đây là lần đầu tiên công ty quản lý của BLACKPINK lên tiếng đính chính chỉ vì một tấm... poster do fan edit.

Người hâm mộ đặt giả thuyết YG có thể đang cố phủ nhận điều "sắp thành hiện thực". Nhiều người cho rằng phản hồi từ YG là không cần thiết. Có thể vì BLACKPINK đang rục rịch comeback thật nên công ty mới phải "rào trước đón sau".