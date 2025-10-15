Bức ảnh tệ nhất của ông Trump

Tạp chí Time chia sẻ ảnh chụp trang bìa lên tài khoản Instagram chính thức. Chú thích tiết lộ người chụp ảnh là Graeme Sloan, nhiếp ảnh gia báo chí tự do kiêm nhà sản xuất đa phương tiện. Ông cộng tác với nhiều tổ chức truyền thông lớn như Bloomberg, The Washington Post… Bức ảnh này được xuất bản qua Bloomberg/Getty Images.

Phản ứng của ông Trump tạo ra cuộc tranh luận lớn trong cộng đồng mạng. Nhiều người đồng ý là bức ảnh do Time chọn không đẹp, khiến tỷ lệ cơ thể Tổng thống Mỹ trở nên bất thường. Họ nghi ngờ tạp chí hàng đầu này cố tình “dìm” ông Trump. Một bộ phận fan ông Trump thậm chí tràn vào trang Instagram của Time yêu cầu xóa bức ảnh.

Cư dân mạng bình luận dưới bài đăng của Time: "Ông ấy không thích bức ảnh này đâu", "Thật là lố bịch", "Vẫn còn thời gian để xóa", "Đã bỏ theo dõi. Time thật sự nghiêm túc sao?"...

Bên cạnh đó, số khác cho rằng với tư cách nguyên thủ quốc gia, ông Trump nên quan tâm những vấn đề lớn lao hơn, thay vì đi so đo về một bức ảnh. Cũng có ý kiến nhận xét bức ảnh không phải tệ nhất như ông Trump nói.