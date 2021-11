Bức ảnh quảng cáo thổi bùng tranh cãi tại Trung Quốc

Your browser does not support the audio element.

Theo Global Times, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trung Quốc - Chen Man đã trở thành tâm điểm tranh cãi khi loạt ảnh mà cô thực hiện cho một nhãn hiệu thời trang tại Trung Quốc được tiết lộ.

Những bức ảnh được giới thiệu tại một triển lãm nghệ thuật mang tên Art 'N Dior ở Thượng Hải, Trung Quốc. Triển lãm này giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, Đài Bắc, Tokyo, Seoul, Sao Paulo, Milan, Berlin.