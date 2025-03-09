Bức ảnh Mỹ Tâm đạt nửa triệu like, gây sốt vì một chi tiết

Trước đó tại buổi tổng duyệt vào chiều 31/8, Mỹ Tâm vẫn giữ màu sơn móng tay đỏ nổi bật. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ đã xóa bỏ màu sơn, chọn phong cách mộc mạc nhất để xuất hiện. Điều này khiến nữ ca sĩ được nhận xét tinh tế, chuyên nghiệp khi trình diễn tại những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động. Nữ ca sĩ cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Cô bày tỏ niềm phấn khởi, tự nhận mình là "khối yêu nước".

"Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát 'Nước non Việt Nam ta vững bền'.

Biết ơn Bác Hồ kính yêu. Biết ơn cha ông ta cùng những người mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước để chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi.

Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu", nữ ca sĩ bày tỏ.