Bức ảnh mới nhất của vợ chồng Won Bin

Đáng chú ý, loạt ảnh này được chia sẻ bởi nữ golf thủ Park In Bee trên trang cá nhân. Cô cho biết đã có chuyến du lịch Gyeongju cùng những người bạn thân thiết, ghé thăm triển lãm Amoako Boafo tại Wooyang Museum và tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng đáng nhớ.

Vợ chồng Won Bin - Lee Na Young kết hôn năm 2015, hiện có một con trai. Kể từ sau thành công vang dội của bộ phim The man from nowhere (2010), Won Bin gần như "ở ẩn", chưa trở lại màn ảnh suốt 15 năm. Trong một buổi phỏng vấn năm 2023, Lee Na Young tiết lộ chồng vẫn chăm chỉ đọc kịch bản, khiến khán giả càng thêm mong đợi ngày tái xuất của tài tử.