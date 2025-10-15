Bức ảnh gây sốc của Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn

Mới đây, Sina đưa tin một hình ảnh từ đoàn phim Ỷ Thiên Đồ Long ký 2022 do Tô Hữu Bằng và Giả Tịnh Văn đóng chính đã thu hút sự chú ý của khán giả vì cách quảng bá phóng khoáng, độc lạ mà ngay cả các diễn viên trẻ hiện tại cũng không dám làm.

Theo Sina, năm 2022, bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long ký phát sóng trên đài CTS nhưng hiệu quả chưa tốt, không thu hút được người xem. Tỷ suất khán giả của phim lúc đó thua tác phẩm Tình chưa dứt của đài FTV, Đài Loan phích lịch hỏa của đài SET và Như lai thần chưởng của đài CTV.