Bức ảnh gây kinh ngạc của Lý Nhược Đồng

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng còn chia sẻ hai bức ảnh cô chụp cùng một tư thế, trong cùng một bộ đồ cho thấy nhan sắc không khác biệt quá nhiều sau 35 năm.

Nữ diễn viên Thần điêu đại hiệp (1995) chia sẻ cô từng có những lo âu về tuổi tác, nhưng sau đó cô ngày càng thư thái hơn: "Ở tuổi 30, tôi cảm thấy nhiều nỗi lo âu, nghe mọi người nhắc 29-30 tuổi trong một khoảnh khắc tôi cảm thấy mình thực sự đã già rồi. Nhưng đến khi 40 tuổi, tôi chỉ nghĩ, ồ thời gian trôi nhanh thật đã 40 tuổi rồi. Đến 50 tuổi, lòng tôi thư thái hơn, tôi nghĩ 'Thật mừng khi ở tuổi 50 mà trí tuệ của mình vẫn tăng thêm'. Hiện tại khi đến tuổi 59 sắp 60, tôi càng sống càng hiểu được nhiều điều, hiểu được chính mình, trong lòng càng thư thái. Tuổi tác chỉ là con số, trạng thái của bản thân mới là đáp án cuối cùng".