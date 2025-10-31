Bức ảnh bé sơ sinh ở vùng lũ khiến nhiều người thốt lên: 'Thương quá!'

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường liên xã Đồng - Trung nối từ cao tốc Bắc - Nam xuống QL1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xảy ra sạt lở khiến hàng trăm khối đất đá tràn xuống chắn ngang đường.

Sạt lở khiến người và phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, đoạn đường ven biển giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị chia cắt hoàn toàn.

Tuyến đường ven biển khu vực giáp ranh giữa xã Kỳ Khang và phường Hải Ninh bị sạt lở, giao thông chia cắt hoàn toàn. Ảnh: CTV

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho hay từ ngày 21/10, đơn vị đã bắt đầu điều tiết nước hồ Kẻ Gỗ qua tràn Dốc Miếu.

Với tình hình dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, đơn vị đã tăng lưu lượng xả tràn để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ đêm 30/10 đến ngày 3/11, trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3; sông La lên trên mức báo động 1.