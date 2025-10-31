Bữa tối gà bia 'chấn động' Seoul của CEO Nvidia cùng lãnh đạo Samsung và Hyundai

Tối 30-10, ba lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới - ông Jensen Huang (Nvidia), ông Lee Jae-yong (Samsung) và ông Chung Eui-sun (Hyundai Motor Group) - cùng xuất hiện tại một nhà hàng Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, Seoul.

Cuộc gặp gỡ, được báo chí Hàn Quốc gọi là "hội nghị chimaek" (món gà bia), đã trở thành tâm điểm chú ý bởi sự thân mật hiếm thấy giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn.

Khoảng 19 giờ, ông Huang xuất hiện trong bộ trang phục quen thuộc, gồm áo khoác da đen và áo thun Burberry. Ông mỉm cười chào người dân, bắt tay, chụp ảnh cùng đám đông trước khi bước vào quán.

Hơn 1.000 người, gồm phóng viên và người dân, đã tụ tập quanh nhà hàng từ chiều, khiến cảnh sát phải lập hàng rào đảm bảo an toàn.