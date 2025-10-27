Bữa tối ấm áp của 200 người dân sơ tán đến trụ sở công an xã

27/10/2025 07:35

Khoảng 200 người dân sơ tán đến trụ sở Công an xã Trà Leng, TP Đà Nẵng được dùng bữa tối ấm áp, dù chỉ là những chén mì tôm.

Ngày 26-10, các xã miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Khắp các nơi, các tuyến đường xảy ra sạt lở, ngập lụt chia cắt, bà con có thể gặp nguy hiểm, cô lập.

bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-16.jpeg
Bữa tối ấm áp của người dân sơ tán.

Tại xã Trà Leng, lũ trên sông Leng chảy cuồn cuộn, hàng chục điểm sạt lở khắp nơi. Chính quyền và lực lượng chức năng buộc phải sơ tán hàng trăm người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng dầm mưa tham gia cùng với chính quyền địa phương, lực lượng phòng thủ dân sự xã dốc sức để di dời người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-.jpeg
Trụ sở Công an xã Trà Leng.

Do các tuyến đường huyết mạch xảy ra hàng chục điểm sạt lở, Công an xã Trà Leng đã đưa 200 người dân chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em thôn 1 về trú ẩn ngay tại trụ sở công an xã.

Bà con chạy lũ, sạt lở, thời tiết ngoài trời không ngừng mưa. Giữa đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng nhau vào bếp nấu mì tôm, cùng ăn tối với người dân.

Để bữa tối thêm trọn vẹn, Công an xã Trà Leng nổ máy phát điện, phục vụ bà con tốt nhất có thể trong điều kiện mưa lũ.

bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-1.jpeg
Khoảng 200 người dân sơ tán.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-6.jpeg
Mì tôm nấu bằng bếp củi.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-17.jpeg
Sơ chế mì tôm.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-19.jpeg
Bữa tối ấm áp được những cán bộ công an phục vụ.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-8.jpeg
Bữa tối đơn giản với những gói mì tôm.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-9.jpeg
Những em nhỏ chờ tới lượt nhận bữa tối.
bua-toi-am-am-cua-200-nguoi-dan-so-tan-11.jpeg
Mất điện, người dân dùng đèn pin chiếu sáng để dùng bữa tối.
