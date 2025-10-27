Bữa tối ấm áp của 200 người dân sơ tán đến trụ sở công an xã

Ngày 26-10, các xã miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Khắp các nơi, các tuyến đường xảy ra sạt lở, ngập lụt chia cắt, bà con có thể gặp nguy hiểm, cô lập.

Bữa tối ấm áp của người dân sơ tán.

Tại xã Trà Leng, lũ trên sông Leng chảy cuồn cuộn, hàng chục điểm sạt lở khắp nơi. Chính quyền và lực lượng chức năng buộc phải sơ tán hàng trăm người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng dầm mưa tham gia cùng với chính quyền địa phương, lực lượng phòng thủ dân sự xã dốc sức để di dời người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.