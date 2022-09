'Bữa tiệc' Sashimi của Chi Pu vừa ra mắt có gì?

Trong MV, Chi Pu vào vai một cô chủ tiệm sashimi mời khách đến thưởng thức các món ăn hấp dẫn trong cửa hàng của mình. Hình ảnh MV được thực hiện hoàn toàn trong studio với nhiều bối cảnh khác nhau được thiết kế sống động, bắt mắt.

Trong MV Sashimi, Chi Pu một lần nữa thể hiện thế mạnh của mình là vũ đạo. Nữ ca sĩ và vũ công thể hiện nhiều động tác độc đáo xuyên suốt MV. Trước đó, Chi Pu cũng đã nhá hàng “vũ điệu sashimi” dễ nhớ, dễ thuộc và có thể thực hiện lại một cách dễ dàng, chính vì vậy đã tạo được hiệu ứng rất lớn, viral khắp mạng xã hội.