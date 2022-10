Bữa sáng của người Đức

Theo khảo sát của trang thông tin Expatrio (Đức), món ăn truyền thống phổ biến của Đức gồm có käsespätzle (mì kiểu Đức ăn kèm phô mai), xúc xích các loại, bánh quy, dăm bông nướng và schweinebraten - một món ăn từ thịt lợn quay ăn kèm nước sốt làm từ bia.

Đức có nhiều thứ để tìm hiểu hơn ngoài những cốc bia to mát lạnh và đồ ăn. Đất nước này còn được mệnh danh là vùng đất của những lâu đài, nổi tiếng với ngành công nghiệp xe hơi phát triển, thu hút đông đảo du khách nhờ những hội chợ Giáng sinh quy mô lớn bậc nhất châu Âu...

Ngoài ra, ẩm thực Đức cũng có nhiều điều thú vị để trải nghiệm. Nhiều du khách tò mò về bữa ăn sáng điển hình của người Đức gồm có những món gì.

Theo thông tin từ The German Way & More, bữa sáng ở Đức được gọi là "das Frühstück". Bữa sáng ở Đức là một biến thể của “bữa sáng kiểu lục địa” được tìm thấy ở nhiều nước châu Âu. Các món thường bao gồm bánh mì tươi, bánh ngọt và xúc xích. Nhìn chung, bữa sáng ở Đức khá giống bữa sáng ở Áo và Thụy Sĩ.