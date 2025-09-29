Bữa ăn tối nghẹn lòng ở nơi tránh bão

17h30 ngày 28/9, trời miệt biển Diễn Châu mưa xám xịt. Cơn mưa nặng hạt, lớp lớp mây bão kéo về khiến bầu trời tối nhanh hơn. Gió vẫn rít từng hồi qua hàng cây ngoài sân, quét lên nóc các dãy nhà Trường Tiểu học Diễn Bích.

Tuy nhiên, bên trong 5 phòng học được trưng dụng làm nơi tránh trú bão số 10, không khí lại rất ấm áp. Phòng này hối hả lấy nước, phòng kia lục đục bóc mì pha chế… tiếng cười nói rộn ràng, như chưa hề có cơn bão nào đang dần ập tới.

Chính quyền phát mì tôm cho người dân tại nơi trú bão. Ảnh: T.H

Cùng con nhỏ lúi húi pha gói mì tôm ăn tạm, chị Nguyễn Thị Biên (ở xóm Hải Bắc) chia sẻ: “Chồng tôi còn ở lại chằng néo nhà cửa cho chắc chắn rồi mới lên sau, mẹ con tôi được đưa lên trước để tránh trú. Ở đây được bố trí chỗ ăn ở chu đáo nên tôi yên tâm hơn, chỉ còn lo lắng cho nhà cửa, tài sản...”.