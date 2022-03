Bữa ăn nhà bạn thường xuyên có 7 loại thực phẩm này, cả đời không lo bị bệnh cao huyết áp

Chuyên gia dinh dưỡng Janet Coleman (chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với The Consumer Mag) cho biết, một điều hữu ích cần làm cho huyết áp của bạn là "ăn ít nhất 2 phần cá béo, chẳng hạn như cá hồi hoặc cá thu, đều đặn mỗi tuần vì chúng giàu axit béo omega-3, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch".

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition cho thấy, ăn cá hồi 3 lần mỗi tuần giúp giảm huyết áp và có nhiều tác dụng hơn so với các loại cá nạc.

3. Sữa và sữa chua

Nếu bạn là người yêu thích các sản phẩm từ sữa, điều này thực sự có lợi để kiểm soát huyết áp của bạn. Theo TS Coleman, sữa và sữa chua có thể giúp bạn kiểm soát mức huyết áp của mình.

"Sữa và sữa chua rất giàu protein và canxi. Cả hai đều cần thiết cho xương khỏe mạnh. Chúng cũng chứa kali, giúp giảm huyết áp", chuyên gia nhận định.

4. Cải chíp

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại rau ngon để thêm vào bữa ăn tối của mình, hãy thử thêm một chút rau cải chíp.

TS Rachel (chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là chủ sở hữu của To The Pointe Nutrition) cho biết: "Cải chíp có hàm lượng vitamin A và C, cùng với canxi và chất xơ dồi dào. Trong khi đó, canxi được biết đến để hỗ trợ huyết áp tối ưu vì nó đóng một vai trò trong việc co và giãn mạch máu".