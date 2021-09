Bù nước cho cơ thể nhanh chóng bằng 7 loại thực phẩm

Sinh tố dâu tây chứa nhiều vitamin C, rất cần thiết cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Điều này đặc biệt quan trọng nếu tình trạng mất nước của bạn là do sốt hoặc nhiễm trùng.

Món sốt tzatziki kiểu Hy Lạp sẽ giúp bạn bổ sung nước và các khoáng chất hiệu quả.

Làm thế nào để ngăn ngừa mất nước?

Một số người có nhiều nguy cơ mất nước hơn những người khác. Các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bao gồm trẻ em, người lớn tuổi, vận động viên và những người làm việc ngoài trời hoặc sống ở độ cao lớn.

Một số điều kiện có thể dẫn đến mất nước, bao gồm: sốt, nôn mửa, tiêu chảy, một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc lợi tiểu có thể khiến bạn đi tiểu quá nhiều gây mất nước, đổ mồ hôi do vận động quá sức, thời tiết nóng,...

Để ngăn ngừa tình trạng mất nước, hãy nhớ uống đủ nước, ăn thực phẩm giàu nước và chú ý màu sắc của nước tiểu. Màu sắc nước tiểu nên từ màu vàng nhạt đến màu hổ phách nhạt. Nước tiểu sẫm màu hơn là dấu hiệu của tình trạng mất nước.

Tránh rượu, caffein, soda hoặc đồ uống có đường vì chúng có thể làm bạn mất nước nhiều hơn. Nếu bạn có vấn đề về thận, các loại đồ uống này có thể không phù hợp và chuyên gia chăm sóc sức khỏe có thể cần theo dõi chặt chẽ lượng điện giải và chất dinh dưỡng của bạn.

Bạn có thể cảm thấy ngất xỉu, chóng mặt, khát nước, mệt mỏi, khô miệng hoặc khó tập trung. Đây là biểu hiện của tình trạng mất nước nghiêm trọng. Nếu bạn bị mất nước nghiêm trọng, hãy tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe ngay lập tức.

Mẹo nhỏ giúp bạn kiểm tra tình trạng mất nước Một cách để kiểm tra tình trạng mất nước là véo vào mu bàn tay của bạn. Nếu làn da của bạn chậm trở lại trạng thái bình thường, bạn có thể bị mất nước một chút. Nếu vậy, hãy uống một ít nước và thử một trong những loại thực phẩm trên.

