BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố ở Thời sự 19h

Bản tin Thời sự 19h là chương trình tin tức quan trọng nhất của VTV, tổng hợp các sự kiện nổi bật trong nước và quốc tế với thời lượng 30-40 phút. BTV Minh Trang có kinh nghiệm hơn 10 năm dẫn chương trình này.

Cũng có ý kiến gay gắt nên có hình thức kỷ luật với BTV Minh Trang, không để xảy ra tình trạng tương tự, đặc biệt ở những bản tin có tính chất quan trọng như công điện của Thủ tướng. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ cảm thông, cho rằng đây là bài học đắt giá của BTV Minh Trang cũng như những người dẫn chương trình Thời sự 19h.

Trước đó, BTV Minh Trang từng được giao nhiệm vụ dẫn Thời sự 19h ngày 2/9. Cô chia sẻ đây là bản tin “đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm” của mình.

“Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong kỷ nguyên mới”, BTV Minh Trang viết.

BTV Minh Trang sinh năm 1987, tốt nghiệp ngành Biên kịch Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong 18 năm bén duyên với truyền hình, BTV Minh Trang quen mặt trong các chương trình như Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Cuộc sống thường ngày, Thời sự 19h...

Ngoài vai trò dẫn chương trình, Minh Trang gây ấn tượng khi là tác giả kịch bản cho vở kịch Đỉnh cao và vực sâu.