BTV Hoài Anh hé lộ tổ thuyết minh cho ngày Quốc khánh 2/9

Trong không khí sôi động của buổi tổng hợp luyện lần thứ hai cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), BTV Hoài Anh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chia sẻ xúc động trên trang Facebook cá nhân: "Quảng trường Ba Đình lúc này. Chúc bà con xem tổng duyệt lần 2 thật vui và cổ vũ cho tổ thuyết minh tụi mình nhé".

Lời chia sẻ từ gương mặt quen thuộc với giọng nói ấm áp miền Nam nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác, thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng đối với đội ngũ thuyết minh và sự kiện lịch sử quan trọng này.