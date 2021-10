BTS xác nhận trình diễn mở màn tại Jingle Ball 2021: Điều netizen mong đợi nhất là một cuộc gặp gỡ trực tiếp với nhân vật này!

BTS từng lần đầu tiên trình diễn tại Jingle Ball 2019

Lẽ đương nhiên sự kiện góp mặt BTS luôn trở thành chủ đề hot, và mặc dù chỉ vừa đưa tin nhưng ngay sau đó iHeartRadio đã xác nhận toàn bộ vé của sự kiện đã 'sold-out'. Tin tức này cũng trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc khi nhiều Knet cũng ghen tị với fan Mỹ vì có thể trực tiếp xem BTS trình diễn tại nhiều sự kiện như vậy.

???? #BTS is coming to #KIISJingleBall! ???? Opening the show with their hit songs #Dynamite and #Butter ???? ????Find out how to win tickets here: https://t.co/6KqnP27Pc3! ❤️ See you there bestie! ???? pic.twitter.com/Mgc1XejoNN

October 18, 2021