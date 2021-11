BTS từng phải tủi nhục 'nhường' sân khấu cho 1 cái tên nổi tiếng

Gần đây, một bài viết về sân khấu của BTS tại Busan One Festival 2016 đạt lượng tương tác lớn cộng đồng Army. Theo bài viết, BTS bị đối xử bất công khi nhà đài thẳng thừng "cắt sóng", buộc nhóm phải nhường sân khấu cho một nghệ sĩ khác tại buổi diễn hôm 1/10/2016.

Nguyên nhân là vì thời lượng kéo dài hơn dự kiến, không thể phát sóng cả hai màn trình diễn của BTS và nam ca sĩ A. BTC phải đổi thứ tự, sắp xếp ca sĩ A diễn trước rồi kết thúc chương trình phát sóng trên truyền hình bằng màn bắn pháo giấy hoành tráng.



Bài đăng về một sân khấu bị đối xử bất công trong quá khứ của BTS đang lan truyền trên Twitter

BTS vẫn được diễn nhưng trong tình trạng đèn tắt, sân khấu đầy những lớp pháo giấy và cũng không có máy quay ghi hình trực tiếp như những nghệ sĩ khác.

Rất nhiều fan quốc tế chờ đợi để được xem BTS trên một ứng dụng online, nhưng cuối cùng chương trình đã dừng lại sau màn trình diễn của ca sĩ A. Thậm chí họ chỉ nhận được thông báo phút chót từ ban tổ chức rằng: "BTS will not be appering in today's broadcast" (BTS sẽ không xuất hiện trong chương trình phát sóng hôm nay).



Dòng thông báo chương trình gửi đến fan vào phút chót

Rất nhiều fan của BTS bình luận rằng đến hôm nay họ mới được nghe câu chuyện này. Không ít người cảm thấy xót xa cho quãng đường vất vả mà BTS trải qua trước khi thành công như hiện tại.