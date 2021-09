BTS nhá hàng loạt ảnh 'In The Soop' mùa 2: Knet phấn khích trước hình ảnh thường nhật của các thành viên

Năm ngoái, BTS đã có một show thực tế riêng mang tên 'In the SOOP BTS Ver.' ('Soop' có nghĩa là 'rừng' trong tiếng Hàn). Như đúng tên gọi, các thành viên sẽ di chuyển đến một khu nhà trong rừng và concept của chương trình sẽ xoay quanh việc các thành viên dành thời gian để thực hiện các hoạt động kết hợp giữa cuộc sống hàng ngày và nghỉ ngơi thư giãn.

Sau mùa 1 rất thành công vào năm ngoái, mới đây vào ngày 2/9 phía BTS xác nhận họ đã sẵn sàng chuẩn bị lên sóng mùa 2 của 'In the SOOP'. Theo thông báo, chương trình sẽ lên sóng vào tháng 10, tuy nhiên ngày giờ cụ thể vẫn chưa được công bố.

Thông tin này không chỉ khiến fan mà ngay đến cả netizen Hàn cũng rất phấn khích. Theo đó, họ thích xem kiểu show có format nhẹ nhàng và thoải mái giống như 'In the SOOP', nơi mà các thành viên BTS được thoải mái lập ra lịch trình riêng cho mình, sau đó dành thời gian tận hưởng những hoạt động theo sở thích cá nhân của họ. Ngoài ra, điểm đáng chú ý của 'In the SOOP BTS Ver.' là các thành viên sẽ tự mình dẫn dắt chương trình bằng cách hạn chế giao tiếp ở mức tối thiểu với các nhân viên sản xuất.

Mới đây nhất, để tăng thêm phần hào hứng trước giờ G, phía 'In the SOOP' đã tung ra loạt ảnh teaser về mùa thứ 2 của BTS. Trong loạt ảnh, các thành viên diện những outfit trẻ trung thoải mái và cho thấy những hoạt động thường nhật của họ trong show. Được biết những bộ trang phục mà nhóm diện cũng chính là goods sẽ được mở bán cho các fan.

RM