BTS live encore 'tụt mood' tại TMA 2021

Một trong những sân khấu biểu diễn được mong chờ nhất tại TMA 2021 chính là của "nhóm nhạc toàn cầu" BTS. 7 chàng trai nhà Big Hit biểu diễn kết màn cho lễ trao giải. Nhóm lần lượt mang đến sân khấu các bản hit: Boy With Luv, Butter, Permission To Dance.

Your browser does not support the video tag.



BTS xuất hiện cùng ánh đèn tím quen thuộc, bối cảnh đường phố đầy sắc màu



Jungkook xuất hiện cùng chiếc khuyên môi mới toanh cực cool



Jimin



Jin​​​​​​​



Kế tiếp, BTS đẩy không khí sân khấu nóng dần lên với giai điệu sôi động của Butter. 7 chàng trai diện suit lịch lãm, biểu diễn Butter đã cả phần nghe lẫn phần nhìn.