BTS là nghệ sĩ Kpop duy nhất thắng giải tại MTV VMAs 2021: Trượt 4 đề cử khiến fan tiếc nuối nhưng luật đã được định sẵn!

BTS - 'Butter'

Các đối thủ cùng hạng mục mà BTS đã vượt qua:

Billie Eilish – 'Happier Than Ever'

Camila Cabello – 'Don't Go Yet'

DJ Khaled (featuring Lil Baby and Lil Durk) – 'Every Chance I Get'

Doja Cat – 'Need to Know'

Dua Lipa – 'Levitating'

Ed Sheeran – 'Bad Habits'

Giveon – 'Heartbreak Anniversary'

Justin Bieber (featuring Daniel Caesar and Giveon) – 'Peaches'

The Kid Laroi and Justin Bieber – 'Stay'

Lil Nas X and Jack Harlow – 'Industry Baby'

Lizzo (featuring Cardi B) – 'Rumors'

Megan Thee Stallion – 'Thot Shit'

Normani (featuring Cardi B) – 'Wild Side'

Olivia Rodrigo – 'Good 4 U'

Shawn Mendes and Tainy – 'Summer of Love'

BEST KPOP (MV Kpop xuất sắc nhất): BTS - Butter

BTS đã có 3 năm liên tiếp chiến thắng giải BEST KPOP tại MTV VMAs.

BTS phát biểu nhận giải BEST KPOP

