BTS đứng đầu bảng xếp hạng những người quyền lực nhất làng giải trí Hàn Quốc

Nhóm nhạc nam BTS đứng đầu bảng xếp hạng những ngôi sao quyền lực nhất với 91 phiếu bầu áp đảo những đối thủ khác. BTS đã giữ vị trí này trong suốt ba năm liên tiếp khi chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Nhóm cũng trở thành “biểu tượng Kpop” khi thống trị bảng xếp hạng Billboard HOT 100 với các bài hát Butter, Permission To Dance và Universe đồng thời được đề cử cho giải Grammys. Dù không nhận được giải thì việc được đề cử cũng như biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải Grammys đã phần nào khẳng định vị thế của nhóm.

BTS 3 năm liên tiếp dẫn đầu danh sách bình chọn nhân vật quyền lực

Đứng thứ hai trong bản xếp hạng là “MC quốc dân” Yoo Jae Suk với 27 phiếu bầu. Sau 30 năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trong Liên hoan phim hài của đài KBS, Yoo Jae Suk đã chứng tỏ được sức ảnh hưởng của mình trong các chương trình Hang Out With You, Running Man và You Quiz On The Block. Nam MC nhận được nhiều tình cảm từ khán giả bởi tính cách hài hước và tốt bụng của mình.