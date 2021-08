BTS có màn nhảy như muốn sập sân khấu khiến fan 'nổ tung'

Your browser does not support the video tag.

Được biết, khi 7 chàng trai của BTS đang thực hiện động tác ở đoạn điệp khúc IDOL, không chỉ các thành viên trong nhóm mà màn trình diễn này còn có sự góp mặt của dàn dancer hùng hậu. Bởi vì vũ đạo của IDOL quá mạnh, điều này khiến cho sân khấu bị rung lắc mạnh, gần như là muốn "đổ sập" xuống.

Một video hậu trường ghi lại khoảnh khắc các nhân viên Big Hit phát hiện được tình huống vô cùng nguy hiểm (sàn có thể sập), mọi người đã nhanh chóng réo nhau ứng phó với tình hình nguy cấp.