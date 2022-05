BTC SEA Games 31 tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ đoàn Thái Lan trước sự cố bất ngờ

Vào 15h00 chiều ngày 11/5, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long (TP Hạ Long, Quảng Ninh) nhận được thông tin toàn bộ các vận động viên bóng chuyền nam Thái Lan đã để quên hộ chiếu trên xe ô tô đón đoàn từ sân bay Nội Bài về khách sạn. Tất cả thành viên đoàn và tình nguyện viên hỗ trợ không nhớ biển kiểm soát của xe cũng như không có thông tin liên lạc của lái xe để nhờ hỗ trợ từ Ban Tổ chức SEA Games 31.

Đoàn vận động viên bóng chuyền nam Thái Lan nhận lại hộ chiếu từ tổ chốt an ninh trật tự khách sạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp với Đội An ninh của khách sạn trích xuất hình ảnh xe ô tô chở đoàn từ camera giám sát, đồng thời báo cáo Tổ chốt và Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh để chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra, tìm chủ xe. Chưa đầy 30 phút sau, toàn bộ những hộ chiếu này đã được trao lại cho các vận động viên Đoàn bóng chuyền nam Thái Lan.

Mặc dù sự cố đã làm các vận động viên Thái Lan phải hoãn buổi làm quen sân tập, nhưng sự nhiệt tình và cách xử lý tình huống chuyên nghiệp, nhanh chóng của các chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạo ấn tượng và kỷ niệm đẹp đối với các vận động viên.

Ông Kiattipong, quản lý đoàn bóng chuyền nam Thái Lan chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới công an của Việt Nam, chúng tôi rất vui mừng khi nhận được lại hộ chiếu nhanh chóng. Tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã tổ chức SEA Games chu đáo và chào đón chúng tôi nhiệt tình. Hạ Long là thành phố rất đẹp, các điều kiện ăn nghỉ cũng vô cùng tốt, cả đoàn đều rất vui khi được tới đây".

Công an Quảng Ninh phối hợp rà soát, kiểm tra hệ thống an ninh tại khu vực ra, vào nhà thi đấu Đại Yên, đảm bảo cho các trận đấu sắp tới

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức 7 môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games 31, với sự tham gia của khoảng 15.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, quan chức thể thao và cổ động viên các nước. Xác định nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho một sự kiện quốc tế lớn, công an tỉnh Quảng Ninh đã sớm lập kế hoạch tổng thể, xây dựng nhiều phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời triển khai thành lập nhiều tổ, chốt công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đối với mỗi địa điểm có vận động viên tham gia thi đấu hoặc nghỉ ngơi, hỗ trợ tối đa trong giải quyết các tình huống phát sinh liên quan đến người nước ngoài./.